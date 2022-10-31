印度百年吊桥倒塌事故死亡人数增至141人

2022 年 10月 31 日 星期一 , 17:50

2022 年 10月 31 日 星期一 , 17:50

印度百年吊桥倒塌事故死亡人数增至141人

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 —— 据中新社消息，当地时间30日18时42分左右，印度西部古吉拉特邦莫尔比市的一座吊桥倒塌，导致桥上人群落水。截至31日上午，已造成至少141人死亡。

据印度新德里电视台报道，事发时约有500人聚集在桥上进行与查哈特节有关的仪式。现场视频显示，许多人在水中挣扎，试图在黑暗中到达岸边。当地人说，死者中有许多妇女和儿童。

事发后不久，正在古吉拉特邦访问的印度总理莫迪向莫尔比市的悲剧表达悲痛。他与古吉拉特邦首席部长布彭德拉·帕特尔和其他官员就事故进行了沟通，要求密切并持续地监测情况进展，并向受影响的人提供一切可能的帮助。

古吉拉特邦劳工就业部长接受新德里电视台采访时表示政府会对这场悲剧负责，“这座桥上周进行了装修，我们也感到震惊。”

据悉，倒塌的吊桥有着近150年历史，是当地一个受欢迎的旅游景点。此前，该桥关闭了七个月进行翻修，于10月26日重新向公众开放。莫尔比市政府官员桑迪普·辛格·贾拉透露，一家私人信托公司通过政府招标翻新了这座桥，但重新开放前没有获得政府批准。