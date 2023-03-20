法国反退休改革抗议趋暴力 警三天捕逾140人

哈通社/阿斯塔纳/3月20日--据外媒综合报道，当地时间16日，法国政府决定援引宪法第49.3条款，强行推动退休制度改革法案在议会过关，在法国各界引起了很大争议。巴黎、马赛、第戎、南特、图卢兹和尼斯等地的民众聚集在街头抗议。在一些地区，示威甚至演变成暴力骚乱。与此同时，反对党提交了不信任动议，预计将于20日进行表决。

法国BFMTV发布的视频中，法国16日晚间爆发抗议活动，抗议者破坏街边设施、砸碎窗户、放火烧毁东西，空气中弥漫着烟雾。美国《新闻周刊》称，巴黎在抗议中燃烧。

周五，在靠近议会和总统府的协和广场，数百名示威者用瓶子和烟花与警察发生冲突，有61人被捕。警方周六将协和广场置于数百名警察的高度监视之下，并在那里预先部署了水炮。据法新社记者报道，警方对过往行人进行多次搜查，并要求人们绕行，到晚上19点，警方将一小时前出现在那里的数百人清走。当晚，暴力场景转移到巴黎城南的意大利广场。

据联合早报报道，法国警方在过去的三天逮捕超过140人。

另据法广消息，法国国民议会定于3月20日周一对政府的不信任弹劾动议投票表决，倘若获绝对多数赞成，将可废掉政府用49.3款通过的退休改革法案。不过，经媒体计算，可能性不大，除非马克龙阵营有部分议员倒戈。

根据法国星期日报（JDD）今天发布的Ifop月度民调晴雨表，总统马克龙3月份的支持率为28%，处于2019年黄背心危机以来的最低点。

法国24电视台的国际事务评论员赫伯特表示，人们可能认为过去几周、几月中发生的事已让法国的局势很紧张，但人们的情绪还将更加高涨。



