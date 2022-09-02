2022 年 9月 2 日 星期五 16:49

动物学家：哈萨克斯坦境内约有140~180只雪豹

哈通社/阿拉木图/9月2日 —— 哈萨克斯坦学报观测中心负责人、野生动物无国界（Wildlife Without Borders）项目成员阿列克谢·格拉切夫2日表示，哈萨克斯坦境内的雪豹数量预计达140~180只。

格拉切夫表示，雪豹是哈萨克斯坦人民的无价之宝，也是传统上的重要国家象征元素之一。

- 上世纪80年代，哈萨克斯坦境内的雪豹数量减少至200只。当前，我们估计共有140~180只。-他说。

据他介绍，雪豹生活在人迹罕至的高山区域，隐蔽性极强的猫科动物。

-因此，对雪豹进行观测和收集数据难度很大。但是，随着现代创新科技的发展，我们通过布置摄像陷阱，在雪豹研究过程中取得了有效成果。-他说。

格拉切夫称，近5年，研究人员在阿拉木图山区布置了50多个摄像陷阱，对雪豹的栖息地和生活方式等方面取得了更多的信息。

据他介绍，根据最新研究结果，在海拔1200米的阿拉木图山区也发现了雪豹的身影。

- 这意味着，雪豹在冬季会下山，在旅游区附近活动。-他说。

格拉切夫表示，城市人口的增长和山区的旅游开发或将导致雪豹数量的减少。

据悉，雪豹是大型猫科肉食动物，生活在哈萨克斯坦、中国、俄罗斯和蒙古国高海拔山区和雪地。由于非法捕猎等多种人为因素，雪豹的数量正急剧减少，现已成为濒危物种。

【编译：小穆】