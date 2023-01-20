哈萨克斯坦电影佳作在全球13个国家上映

2023 年 1月 20 日 星期五 , 13:15

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 – 哈萨克斯坦文化和体育部副部长努尔黑萨·达吾耶硕夫就我国目前在国家支持下推出的多部影视作品进行了介绍。

副部长在文体部部门会议上表示，在艾玛托夫哈萨克电影制片厂组建了《哈萨克动画》创作协会，并在短期内连续推出了20部动画长片。

而在国家层面，共向50部电影项目进行了融资支持。

他表示，去年首次通过国家预算融资形式，对由国际知名电影企业迪士尼影业推出的多部电影作品，包括《阿凡达》、《黑豹：瓦坎达万岁！》、《阿凡达：水之道》等的哈萨克语配音项目予以了支持。

此外，在2022年，哈萨克斯坦接连推出了《大草原的黎明（Ұлы Дала таңы）》、《Дос-Мұқасан》、《爱国者时刻（Патриоттар уақыты）》、《前进（Алға）》、《穆哈哈利（Мұқағали）》、《1941年夏（1941 жылдың жазы）》等数十部国产电影佳作，多部影片在全球13个国家上映。

其中多部影片还在东京电影节、库里提巴国际电影节、柏林电影节等知名电影节中亮相并获得了大奖，由埃米尔·巴伊哈金指导的电影《人生（Өмір）》还被选送参加奥斯卡最佳外语片大奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】