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俄校园枪击案死亡人数上升至13人
2022 年 9月 26 日 星期一 , 19:58

俄校园枪击案死亡人数上升至13人

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯联邦侦查委员会表示，伊热夫斯克学校枪击事件的死亡人数已上升至13人，其中7人是未成年人。

俄罗斯联邦侦查委员会新闻处称：

-据初步数据表明，13人成为犯罪受害者，包括6名成年人，7名未成年人，另有14名儿童和7名成年人受伤。
俄侦委侦查人员确定了袭击伊热夫斯克中学人员的身份。这是阿尔乔姆∙卡赞采夫，1988年出生，伊热夫斯克人，毕业于这所学校……正研究袭击者的个性、其观点和周围的人。目前正核查其是否信奉新法西斯观点和纳粹思想。

俄侦委补充道，目前正对枪手的居住地点展开搜查。

此前消息称，事件导致9人死亡。

俄侦委发布的10秒短视频中可以看见在校园枪击案后自杀的嫌犯遗体。男子穿了一身黑色，上衣上有红色的纳粹万字符。 在发现嫌犯遗体的教室里，课桌椅被掀翻，学生们的书包散乱一地。从各种物品判断，枪击发生在上课时间——课桌上还有课本。

9月26日，星期一，一不明身份人士在伊热夫斯克市第88学校校园内开枪，之后自杀。俄罗斯卫生部为帮助所有受害者向伊热夫斯克斯派出一个专家组。乌德穆尔特共和国地方政府也在研究向死伤者家属提供支持的形式。

据悉，第88学校位于乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克市中心，现有982名学生和80名老师。

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