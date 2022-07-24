总统出席哈沙投资圆桌会议 两国签署13项合作协议

哈通社/努尔苏丹/7月24日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统23日晚抵达吉达，开始对沙特阿拉伯进行正式访问。

此次访问是受沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，同时也是托卡耶夫总统就任就任总统以来对该国进行的首次访问。

访问框架下，托卡耶夫总统出席了哈萨克斯坦与沙特投资圆桌会议。

哈萨克斯坦与沙特两国主要的大型企业负责人也出席了该活动。

托卡耶夫总统在圆桌会议期间表示，在沙特的支持下，哈萨克斯坦迄今为止在教育、医疗、文化和基础设施等领域实施了一批价值超过1.2亿美元的重要项目。他认为，两国之间的合作潜力显然远在这一成果之上，双方合作前景广阔。

随后，总统向沙特企业负责任介绍了哈萨克斯坦在各领域的优势。

总统表示，哈萨克斯坦的人均耕地面积居世界第二，牧场面积（1.8亿公顷）居世界第五，是全球10个最大的小麦种植和面粉生产国之一。托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将能够成为沙特王国可信赖的、可持续的优质小麦、面粉和油籽供应商。

在物流运输与原材料供应方面，托卡耶夫强调，在工程、钢铁生产以及食品工业和农业等领域，哈萨克斯坦每年可以提供价值约4亿美元的100多种原材料。

总统还详细的介绍了中国、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其之间在物流、交通方面的优势，尤其是跨里海多式联运线路的巨大发展潜力，并建议沙特投资者予以关注。

在此次圆桌会议框架下，哈萨克斯坦与沙特政府和企业之间签署了一系列重要的合作文件。

总统府新闻局24日公布了两国签署的合作文件的具体信息，双方共签署了13项合作协议：

1. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与沙特阿拉伯体育部之前关于体育领域合作的谅解备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部与沙特阿拉伯大众媒体部之间就大众媒体领域合作的谅解备忘录；

3. 沙特出版署与哈萨克斯坦共和国总统广播电视综合体相互谅解和信息交流合作备忘录；

4. 阿斯塔纳国际交易所（AIX）与沙特证券交易所(Tadawul)之间相互谅解备忘录；

5. 有关牛羊肉出口的技术检疫规范文书；

6. 哈萨克斯坦共和国能源部与ACWA Power公司间相互谅解备忘录；

7. 萨姆鲁克-卡泽纳国家基金与阿吉兰兄弟控股集团 （Ajlan & Bros Holding Group）间相互合作备忘录；

8. KAZBIOSORGO股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）间相互谅解备忘录；

9. 贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）间合作协议；

10. Optograd股份公司与阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan & Bros Holding Group）之间就从哈萨克斯坦向沙特阿拉伯出口肉制品有关的相互谅解备忘录；

11. 哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司与Al Rajhi International for Investment(RAII)公司之间投资合作备忘录；

12. 贸易政策发展中心（QazTrade）股份公司与露露沙特百货（Lulu Saudi Hypermarkets）公司之间合作备忘录；

13. Eurasia Invest LTD股份公司与amjoom制药公司之间就从哈萨克斯坦向沙特出口马奶粉的协议。



