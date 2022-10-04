2022 年 10月 4 日 星期二 , 15:19

乌克兰首都基辅新冠感染率上升 新加坡130人接种错误剂量疫苗

哈通社/阿斯塔纳/10月4日--中新网援引外媒综合消息报道称，世界卫生组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间10月3日16时42分(阿斯塔纳时间20时42分)，全球确诊新冠病例较前一日增加176357例，累计达到615310890例；死亡病例增加454例，累计达到6524568例。

俄罗斯国际文传电讯社3日报道称，乌克兰首都基辅建议居民在公共交通、游客服务区和教育机构佩戴口罩，并保持社交距离。

报道称，基辅的新冠感染率正在急剧上升，从9月26日至10月2日的一周内，基辅共报告2515例新冠确诊病例和22例死亡病例，另有242人因感染新冠而住院。

据爱尔兰国家广播电视台(RTE)3日报道，爱尔兰卫生服务执行机构已启动其冬季疫苗接种计划，为民众提供年度流感疫苗和针对奥密克戎毒株的新版新冠疫苗加强针。

报道称，符合条件的人群可免费接种流感疫苗，并可同时接种新冠疫苗加强针。

据塔斯社报道，俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部3日表示，在过去一天，该国新增新冠确诊病例24158例，新增死亡病例91例，另有1088人因感染新冠而住院。

据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间4日10时21分，美国累计新冠确诊病例达96438726例，累计死亡病例达1059866例。

据新加坡《联合早报》报道，该国3日新增新冠确诊病例2713例，新增死亡病例2例。七天移动平均病例数为3244例，每周病例传播率从1.45升至1.49。

据新加坡亚洲新闻台(CNA)报道，根据新加坡卫生部3日发布的数据，该国已有130人接种了错误剂量的新冠疫苗。其中，有11人因接种疫苗过量而受到影响，119人因接种疫苗剂量不足而受到影响。