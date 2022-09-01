2022 年 9月 1 日 星期四 17:45

过去13年哈萨克斯坦人口增长20%

哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 根据2021年的人口普查和国家统计局当前的数据，截至8月1日，哈萨克斯坦人口总数为19 644 067人。

据国家统计局消息，根据2021年的人口普查结果，哈萨克斯坦人口总数为19 186 015，从2009年的人口普查以来增长20%或320万人。

数据显示，城市人口在人口总数的占比增至61.2%，较2009年的普查增长5%。相反，乡村人口由43.9%减少至38.8%。卡拉干达州是我国城市人口最多的地区，城市人口占80%或100多万人。突厥斯坦州是城市人口最少的地区，24.3%或49.8万人居住在城市。

根据最新人口普查结果，首都努尔苏丹市人口由2009年的61.9万人增至123万人。

- 城市化是经济工业化和劳动力向生产部门转移的全球进程。通常，民众为了受教育、工作和提高生活质量从乡村搬迁至城市。两次人口普查期间，我国阿克莫拉州、阿克托别州、北哈州、东哈州、西哈州和克孜勒奥尔达州等6个地区城市人口呈现增长，而首都人口增加了2倍。-国家统计局局长詹多斯·沙伊玛尔丹诺夫说。

数据显示，哈萨克斯坦女性人数仍然多于男性。据统计，全国女性人数为9 861 175人，占人口总数的51.4%；全国男性人数为9 324 840人，占人口总数的48.6%。

据悉，哈萨克斯坦每10年进行人口普查。受新冠疫情影响，第三次全国人口普查工作推迟至2021年完成。

【编译：小穆】