哈萨克斯坦和越南签署包括互免签证在内的12项合作协议

哈通社/河内/8月21日 – 哈萨克斯坦与越南签署了12项合作文件。



在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对越南进行的正式访问框架下，8月21日，哈萨克斯坦和越南两国领导人共同见证了两国间12项合作文件的签署。

两国共同签署的12项合作文件分别为：

·哈萨克斯坦共和国政府与越南社会主义共和国政府间2023~2025年经贸合作快速发展联合行动计划；

·哈萨克斯坦共和国政府与越南社会主义共和国政府间关于免除对国民护照持有者签证要求的协议；

·哈萨克斯坦共和国文化和体育部与越南社会主义共和国文化体育和旅游部之间发展旅游行业合作备忘录；

·哈萨克斯坦贸易政策发展中心(QazTrade)与越南贸易发展促进署(VietTrade)之间关于贸易促进领域的合作备忘录；

·哈萨克斯坦共和国外交部投资委员会与越南社会主义共和国投资署之间的合作备忘录；

·哈萨克国家邮政公司与Viet Post公司之间电子商务发展领域相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与VietJet Aviation之间的相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦国家石油天然气公司与Sovico Group之间石油和天然气项目投资领域合作谅解备忘录；

·哈萨克斯坦国家铁路公司与Sovico Group之间运输和物流基础设施发展领域合作谅解备忘录；

·哈萨克斯坦外交部投资委员会与Crystal Bay Tourism Group JSC之间谅解备忘录；

·Microtech DFS Vietnam Company Limited与Vela Corporation之间的合作协议；

·哈巴尔电视台与Vietnam Televesion之间的相互谅解备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】