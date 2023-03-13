古特雷斯就叙利亚危机12周年发表声明

哈通社/阿斯塔纳/3月13日--据联合国新闻中心报道，联合国秘书长古特雷斯日前通过发言人就叙利亚危机12周年发表声明。古特雷斯表示，3月11日是叙利亚危机12周年，而叙利亚人民今年又遭遇了地震的悲剧，人道主义需求达到冲突开始以来的最高水平。

-现在是我们一致行动的时候了，确保叙利亚全国停火，推进叙利亚人民的合理愿望，为难民安全和有尊严地自愿返回创造必要的条件，联合国对叙利亚的主权、独立、统一和领土完整以及区域稳定作出坚定承诺。-古特雷斯说。

他补充道，土叙地震发生时，叙利亚的经济状况不断恶化，地震给已经遭受战争和流离失所的社区造成了损失。叙利亚西北地区的损失最为严重，已有400多万人依赖人道主义援助。

古特雷斯强调，在哀悼所有失去生命的人并在叙利亚扩大人道主义行动的同时，必须确保继续利用所有模式和足够的资源取得持续准入，来满足所有受灾民众的需求。

这包括早期恢复援助，在解决紧急救生需求的同时建立复原力。

他强调，需要迫切在未来12个月内保证叙利亚西北部的跨境准入。

古特雷斯称，地震后提供的支持必须转化为政治轨道上的新能量，以解决叙利亚冲突的根本问题。

-叙利亚人一直是大规模、系统性违反国际人道主义和人权法行为的受害者。这些罪行导致数十万人死亡，一半人口流离失所，留下了有形和无形的深刻的伤痕。如果我们想确保通往可持续和平的道路，就不能有任何有罪不罚现象。-他说。