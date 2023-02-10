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俄罗斯新西伯利亚居民楼燃气爆炸事故死亡人数升至12人

2023 年 2月 10 日 星期五 , 13:16
俄罗斯新西伯利亚居民楼燃气爆炸事故死亡人数升至12人

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 —— 据中新社消息，俄罗斯紧急情况部9日表示，当天新西伯利亚市一栋居民楼发生燃气爆炸事故已导致死亡人数升至12人，另有3人下落不明。

据俄紧急情况部消息，当地时间9日8时左右，新西伯利亚市一栋5层居民楼发生燃气泄漏爆炸事故，其中两个单元的部分楼体因爆炸发生火灾并坍塌。当地紧急情况部门搜救人员动用了重型设备和生命探测仪等设备进行搜救。目前仍有390余名搜救人员和90台设备正在事故现场工作，清理废墟和搜救工作仍在进行当中。

俄罗斯侦查委员会新西伯利亚州侦查局表示，经初步调查，该局会同当地警方控制了两名犯罪嫌疑人，其涉嫌在事发街区违规从事燃气灶维修工作。当地侦查部门已对事故刑事立案并继续展开调查。

俄紧急情况部部长库连科夫当天赶赴新西伯利亚事发现场，指挥救援工作。俄罗斯总统普京当天表示，新西伯利亚居民楼燃气爆炸事故是一场悲剧，他向所有遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属致以慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

新西伯利亚州州长特拉夫尼科夫宣布，2月10日为该州哀悼日。


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