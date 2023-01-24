世卫：曾染疫和接种疫苗者 防重症或住院保护期长达12个月

哈通社/阿斯塔纳/1月24日--据联合早报消息，世界卫生组织主导的一项大规模研究显示，曾经感染冠病并接种过疫苗者，体内所产生的抗体足以较长时间保护他们避免重症和入院治疗。

这个国际研究对2020年1月至2022年6月期间进行的20多项研究做了分析，以了解染病与接种疫苗，以及单单是染病所产生的抗体能提供多大的保护。

根据星期三（1月18日）在权威医学期刊《柳叶刀－感染病学》发表的分析报告，曾经染疫和接种疫苗，即混合免疫，能预防97%以上的严重疾病或住院；从最近的染疫或接种时间点算起，保护期可长达12个月；接种追加剂则可提供额外六个月的保护。

不过，对于只接种两剂疫苗的人来说，他们染病后，所产生的抗体对于预防感染的效力会在一年后降到近42%。接种了追加剂的人在接种六个月后，这个效力仍超过46%。

至于未接种疫苗者，他们在感染冠病后产生的抗体，在染病一年后对预防重症和住院的保护力相对来说依然相当高，近75%，但对预防感染的保护力则会减弱至低于25%。

世卫发声明说，分析报告显示，混合免疫提供了更好的保护，证明了即使在感染冠病后才接种疫苗也是有好处的。

报告指出，这些发现可用于制定冠病疫苗接种的次数和间隔时间等指导原则。拥有混合免疫力的人获得的保护最强也最持久，和从未感染过冠病的人比较，他们须接种追加剂的间隔时间或许可以更长。

报告认为，对于已感染过冠病并完成两剂疫苗接种的人来说，将接种追加剂的时间延迟到最近一次染疫或接种的六个月后可能是合理的。

专家此前对于疫苗接种的间隔时间，以及是否所有年龄组都有必要接种追加剂，持不同看法。

美国食品和药物管理局下星期四（1月26日）将与一组外部顾问会面，讨论是否应根据冠病疫情的发展而修订疫苗接种政策。

FDA在宣布这个会议的声明中说：

自冠病疫苗获得授权以来，我们了解到疫苗保护力会随着时间的推移而减弱，尤其是病毒会迅速变异，并出现新变种和亚型毒株……因此，继续讨论冠病疫苗和追加剂的最佳组合，以及接种追加剂的最佳间隔时间是重要的。