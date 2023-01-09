冬季风暴持续袭击美国加州 已致12人死亡

哈通社/阿斯塔纳/1月8日--美国加利福尼亚州近期遭到多场冬季风暴袭击，州长加文·纽瑟姆8日说，过去10天，该州已经有12人死于恶劣天气。未来一个星期，风暴还将继续在加州肆虐。

中新网援引美联社等外媒消息报道称，从2022年年底开始，多场冬季风暴袭击了加州大部分地区，北加州的灾情尤为严重。据美国国家气象局的数据，2022年12月26日以来，北加州旧金山的累计降雨量已超过25厘米，滑雪胜地猛犸山的累计降雪量已接近3米。持续的恶劣天气导致加州多地建筑损毁，树木倒塌，道路阻断，大量航班被取消或延误，部分地区出现人员伤亡。

路透社报道称，加州官员8日在新闻发布会上说，截至当日下午，加州约有424000用户仍然断电。《洛杉矶时报》报道称，太平洋燃气和电力公司部署了4000名工作人员恢复电力。

加州官员说，9日将有一场强风暴影响加州。这场风暴促使加州北部和中部大片地区发布了洪水预警。在10日之前，内华达山脉可能将增加1.5米积雪。在11日之前，萨克拉门托地区的部分区域或将迎来15厘米至30厘米的降雨。当地气象部门工作人员汉娜·钱德勒-库利说，预计8日晚上到9日早上，萨克拉门托和圣华金谷将出现时速在72公里到97公里之间的破坏性大风。几天后，加州还将遭到«大气河流»在近期内的第6次袭击。

美联社8日报道称，北加州索诺玛县洪水多发地区约13000名居民已收到疏散警告。未来几天，预计当地部分河段的水位将暴涨并漫过河岸。受冰雪天气影响，加州东部的395号公路部分路段被迫关闭，交通部门提醒驾车者避免在山路上行驶。

纽瑟姆4日宣布加州进入紧急状态，以更好地应对冬季风暴。他8日表示，已请求白宫针对加州的灾情发布联邦紧急状态声明。



