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托卡耶夫将于12日主持召开政府扩大会议
2022 年 12月 8 日 星期四 , 16:27
哈通社/阿斯塔纳/12月8日—哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统将于12月12日主持召开政府扩大会议。
会议将听取和审议关于2022年经济社会发展主要指标的报告和2023年政府工作计划报告。
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