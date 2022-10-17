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法国12岁女孩遇害藏尸行李箱
2022 年 10月 17 日 星期一 , 19:58

法国12岁女孩遇害藏尸行李箱

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 —— 据外媒综合报道，法国巴黎一名12岁女孩遇害后被弃尸在行李箱中。

据英国《每日邮报》16日报道，巴黎一名12岁的失踪女孩萝拉（Lola），当地时间14日深夜，她的尸体在一个行李箱中被发现，她被胶带绑了起来，喉咙被割开，尸体上还有神秘数字。

据报道，当地时间14日下午5点左右，她的母亲戴尔芬（Delphine）因迟迟未等到女儿放学回家，焦虑地前往警察局报了警。

戴尔芬还在社交媒体上发帖求助，并写道：

-我们的女儿萝拉最后一次被看到是在下午3点20分，她和一个我们不认识的女人在一起。我们的女儿萝拉被绑架了。她穿着白色牛仔裤、一件带兜帽的白色毛衣，还背着她的灰色背包。请帮助我们找到她。

据福克斯新闻16日报道，萝拉的父亲在楼里的监控视频中看到女儿萝拉和一名20多岁的女子在一起。后来，有人看到这名女子提着一个行李箱走出大楼。

据RFI报道，藏尸行李箱于14日晚间在巴黎第19区、女孩居住的大楼墙角被发现。目前，已有4名与本案有关的人遭到拘留。

据法国媒体BFMTV报道，在萝拉的尸体上还发现了数字“1”和“0”。警方称，尚不清楚这些数字意味着什么。此外，尸检结果显示，萝拉死于窒息。

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