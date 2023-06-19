菲律宾渡轮海上起火 120人尽数获救

哈通社/阿斯塔纳/6月19日--据环球网报道，菲律宾一艘渡轮6月18日在中部海域航行途中起火，海岸警卫队说，120名乘员全部获救。

海岸警卫队说，«希望之星»号渡轮有55名船员，搭载65名乘客，从锡基霍尔岛前往附近的保和岛，18日拂晓起火。

菲律宾海警发布的一些照片和视频显示，«希望之星»号船尾两层甲板燃着大火，冒出黑烟。海岸警卫队消防员在另一艘船上用高压水枪灭火。

海警上午10时左右宣布扑灭大火。发言人乔伊·古马泰在一份声明中说：«渡轮所有登船人员安全。»获救人员被送往保和岛港口城市塔比拉兰。

起火原因尚不清楚，调查正在进行。两艘参与灭火和救援的海警船暂时停留在事故发生海域。

菲律宾由7600多个大小岛屿组成，渡轮是重要交通工具。按照路透社和美联社说法，菲律宾经常发生海难，尤其在偏远省份，原因包括海上风暴频繁、许多船舶超期服役且维护不善、渡轮经常超载以及安全监管不力。

今年3月，一艘搭载大约250人的渡轮在菲律宾南部巴西兰岛附近夜间航行时起火，海警说至少31名乘客和船员死亡。

1987年12月，«多纳·帕兹»号渡轮与一艘油轮相撞后沉没，据美联社报道，4300多人在这场事故中遇难，是国际海运史上和平时期最大海难。