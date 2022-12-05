哈通社12月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/12月5日 -- 哈通社为各位读者总结12月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月5日，星期一

12月5日是公历一年中的第339天（闰年第340天），离全年结束还有26天。

世界各国/ 地区节日

世界土壤日 12月5日是世界土壤日。2002年，国际土壤科学联合会通过决议，提议将12月5日设立为世界土壤日，以彰显土壤作为自然体系中的一个重要的组成部分以及人类福祉的一个主要贡献者所发挥的重要作用。2013年6月，粮农组织大会一致同意设立世界土壤日，并要求第68届联合国大会通过决议对此加以正式确认。2013年10月，第68届联合国大会宣布12月5日为世界土壤日。

国际志愿人员日 1985年12月17日，联合国大会第A/RES/40/212号决议号决议通过设立国际促进经济和社会发展志愿人员日。自此，在12月5日当天，各国政府、联合国系统和民间社会组织成功加入全球志愿人员庆祝该节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年彼得罗巴甫尔人文科技学院成立。

1992年哈萨克斯坦举行意大利文化日。

1995年哈萨克斯坦同欧盟理事会签署经贸合作协议。

2006年首任总统纳扎尔巴耶夫同欧洲委员会主席若泽•巴罗佐就能源领域签署谅解备忘录。

2009年中国-中亚天然气管道哈萨克斯坦南部地区正式得到天然气供应。

2011年首任总统纳扎尔巴耶夫出席创新哈萨克斯坦主题论坛。

2011年江布尔州库尔代风力发电厂正式投入运营。

2012年在阿什哈巴德举行的独联体国家首脑会议上，各国元首就加深经济和人文领域合作关系、保障安全等问题签署一系列协议。

2014年哈萨克斯坦-法国商业论坛在阿斯塔纳举行。

2017年哈萨克斯坦游泳运动员娜塔莉亚·兹维亚金塞娃在墨西哥举行的世界残疾人游泳锦标赛上赢得金牌。

2018年首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫《独立时代》一书阿拉伯语版出版发行。



