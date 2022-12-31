12月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月31日 -- 哈通社为各位读者总结12月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月31日，星期日

12月31日是公历一年中的第365天（闰年第366天），这天是一年的终结。

跨年夜

是元旦前一天的夜晚，不少地区均有于元旦前夕举行迎接新年的活动，而由元旦前夕横跨至元旦的庆祝活动称为元旦倒数或跨年。元旦前夕活动在很多国家会被视为与元旦不同的节庆。于21世纪的西方文化，最流行的庆祝活动是横跨午夜的派对，多数亦会开香槟作为庆祝。

在哈萨克斯坦历史上

1943年 以库尔曼哈兹命名的第一所儿童音乐学校于1943年12月31日在巴甫洛达尔揭幕。从被法西斯侵略者占领的城市疏散到哈萨克斯坦的音乐家们为孩子们教授音乐知识，尽管二战爆发带来了各种困难，哈萨克斯坦还遭遇了寒冷和饥荒，巴甫洛达尔居民仍然希望他们的孩子能够有机会学习如何演奏乐器。

1994年 泽诺拉•卡多洛夫院士荣获哈萨克斯坦人民艺术家称号。

1996年 旨在帮助归国哈侨的法案获得批准，该法案旨在通过法律和社会政策为归国哈侨提供帮助。

2004年 《World Discovery Kazakhstan》杂志在阿拉木图举行首发式。

2013年 12名哈萨克斯坦太空工程师完成在俄罗斯西伯利亚国家航空航天大学的培训，返回哈萨克斯坦。

2014年 «五器»（Бес қару）协会授予哈通社阿拉木图分社社长萨拉•穆斯塔芬娜金质奖，以表彰其对社会重大事件报道的贡献。

2021年 土耳其首都安卡拉举办国际自由式摔跤比赛，以纪念哈萨克伟大摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰150周年。