哈通社12月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 12月 30 日 星期五 , 07:00

哈通社/阿斯塔纳/12月30日 -- 哈通社为各位读者总结12月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月30日，星期五

12月30日是阳历一年中的第364天，离全年的结束还有1（闰年则还有2）。

世界各国/地区节日

马达加斯加共和国纪念日 1960年6月26日宣布独立，成立马尔加什共和国，亦称第一共和国。1975年12月21日，改国名为马达加斯加民主共和国。12月30日被定为共和国纪念日

菲律宾黎刹日 该日又称革命英雄日，是菲律宾为纪念菲律宾民族革命英雄黎刹就义而设立的纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 卡拉干达州叶艮德布拉克乡为卡兹别克毕官竖立纪念碑。

1999年 阿克莫拉州阿特巴萨尔市举行著名作家伊利亚斯•叶森别尔林博物馆开幕仪式。

2007年 塔勒德库尔干举行阿拉木图州内务厅历史博物馆开幕仪式。

2011年 库纳耶夫诞辰100周年纪念相册正式发布。

2015年 哈萨克斯坦邮政公司推出的«给圣诞老人写信»活动并得到总统纳扎尔巴耶夫的大力支持。