哈通社12月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 -- 哈通社为各位读者总结12月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月28日，星期三

12月28日是阳历一年中的第362天，离全年的结束还有3（闰年则还有4）。

世界各国/地区节日

国际电影日 1895年12月28日，法国摄影师路易•卢米埃尔在巴黎卡布辛路的大咖啡馆，用活动电影机举行首次放映，获得了巨大的成功，这被认为标志着电影的诞生。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1972年 阿拉木图市麦迪奥露天滑冰场正式开放使用。

1992年 巴基斯坦驻哈大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

1998年 土耳其政府就建国75周年之际向纳扎尔巴耶夫总统颁发特别奖，以表彰其为突厥民族统一做出的巨大贡献。

2000年 哈萨克斯坦发展银行正式成立。

2004年 哈萨克斯坦邮政公司为纪念哈萨克著名学者萨肯•塞弗林诞辰110周年发行纪念邮票。

2010年 阿斯塔纳医科大学举行放射生物学研究院开幕仪式。

2011年 面值100坚戈的《滑冰-奥林匹克运动2014》纪念币正式公布。

2016年 美国驻哈大使馆正式开始向哈公民发放为期10年的旅游、商务签证。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的新年慈善晚会。