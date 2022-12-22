哈通社12月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 哈通社为各位读者总结12月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月22日，星期四

12月22日是阳历一年中的第356天 （闰年第357天） ，离全年的结束还有8天。

世界各国/地区节日

冬至日 冬至（Winter Solstice），是中国农历中一个重要的节气，也是中华民族的一个传统节日，冬至俗称«数九、冬节»、«长至节»、«亚岁»等，时间在每年的公历12月21-23日期间。

津巴布韦国家团结日 每年的12月22日为津巴布韦国家团结日，旨在纪念1987年津巴布韦非洲民族联盟与津巴布韦非洲人民联盟的合并日。

印尼母亲节 每年的12月22日为印度尼西亚母亲节，该节日1953年由前印尼总统苏加诺在妇女代表大会30周年之际决定的。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年全国妇女和家庭事务委员会正式成立。

2000年«阿伊库列克»儿童杂志首刊正式发行。

2008年克孜勒奥尔达市建立独联体国家首个米粉制造厂。

2015年哈萨克斯坦最大摔跤学院«Qazaq Batyry»在阿斯塔纳成立。

2016年阿拉木图举行主题为《Made in Almaty》的«25KZ»艺术节。