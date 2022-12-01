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    哈通社12月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2022 年 12月 1 日 星期四 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/12月1日 -- 哈通社为各位读者总结12月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    12月1日，星期二

    12月1日是公历一年中的第335天（闰年第336天），离全年结束还有30天。

    世界各国/地区节日

    哈萨克斯坦首任总统日 2011年12月，哈萨克斯坦议会通过了对哈萨克斯坦《节日法》进行修改的法案，将12月1日设立为全国性的节日--首任总统日。1991年12月1日举行的首次总统选举中，时任哈萨克苏维埃共和国总统的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫成为了下一个5年任期的总统。15天后的1991年12月16日,哈萨克斯坦成为了主权和独立的国家。当时，纳扎尔巴耶夫的支持率为98.78%。自那时起，纳扎尔巴耶夫就一直担任哈萨克斯坦的总统。

    世界艾滋病日 12月1日是世界艾滋病日，这天旨在提高公众对HIV病毒引起的艾滋病在全球传播的意识。订为12月1日是因为第一个艾滋病病例是在1981年此日诊断出来的。从此，艾滋病已造成超过两千五百万人死亡。即使最近世界许多地区的治疗管道已经改善，2005年仍有310万左右（280万到360万之间）人死于艾滋病，其中约有57万人是儿童。艾滋病日的概念来源于1988年，由全球卫生部长在关于艾滋病预防计划的高峰会议上提出的。从此，这个概念被全球各国政府、国际组织和慈善机构采纳。世界艾滋病日的标志是红绸带，表示对HIV阳性者及与他们共同生活者的关怀与接纳，并团结一致对抗艾滋。

    冰岛独立日 冰岛是北大西洋中的一个岛国，位于北大西洋和北冰洋的交汇处，通常被视为北欧五国之一。1918年，丹麦与冰岛签订联合法案，丹麦承认冰岛王国为丹麦王国附属的主权国。自此，冰岛在内政方面进一步获得了类似于保护国的独立和主权，外交和国防方面丹麦仍保留权力。哈萨克斯坦与冰岛于1992年5月6日正式建立外交关系。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1935年 哈萨克斯坦首个玩偶剧院-阿拉木图国家玩偶剧院成立。

    1959年 《体育》杂志首次发行，现为《Sport.kz》网站。

    1960年 哈萨克斯坦首个焦炭厂在卡拉干达正式运营。

    1991年 哈萨克斯坦举行首次总统选举。

    1994年 哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆举行开馆仪式。

    2000年 纳扎尔巴耶夫总统出席独联体国家元首会议。

    2004年 哈萨克斯坦正式使用新的邮政编码。

    2006年 哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈的《雷格尔郁金香》和《迪拉姆》纪念币。

    2009年 首届哈萨克斯坦商贸企业大会在阿拉木图举行。

    2010年 欧洲安全与合作组织（欧安组织）第七次首脑会议在阿斯塔纳举行。

    2011年 阿塞拜疆首都巴库某条街道以哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜耶夫的名字命名。

    2013年 纳扎尔巴耶夫总统著作《自由民族的明天》的首发仪式在阿斯塔纳举行。

    2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦军事历史博物馆开馆仪式。

    2017年 关于总统的新纪录片《时代抉择》面世。

    2017年 哈萨克斯坦首次通过班列将粮食产品运抵土耳其。
    哈通社简报
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