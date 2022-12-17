12月17日——哈萨克斯坦共和国民主革新日

哈通社/阿斯塔纳/12月17日 – 今天是哈萨克斯坦共和国民主革新日。

1991年12月，根据时任哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署的《关于为参与哈萨克斯坦1986年12月17~18日事件而遭受惩罚的公民进行平反》的总统令，所有曾参与1986年阿拉木图事件并因此遭受迫害的公民，其被施与的任何刑事、行政和治安处罚都被悉数撤销。

与此同时，根据该总统令中的第四条，每年的12月17日被宣布为哈萨克斯坦共和国民主革新日，以示纪念和反思。

这一天，也是哈萨克斯坦国民集体缅怀1986年杰勒托克桑（十二月）事件受害者的日子。

1986年12月17~19日期间，阿拉木图市的哈萨克青年组织了旨在反对前苏联中央政府违反宪法，侵害哈萨克斯坦自治权的和平抗议活动。

抗议的起因，是由于苏共中央非法干预哈萨克斯坦领导层选举，违背哈萨克斯坦民意，强行将一名此前从未在哈萨克斯坦任职的官员科尔宾任命为哈萨克斯坦第一书记。

这一举动引起了哈萨克斯坦社会各界的严重不满，12月17日早晨8时开始，抗议人群在阿拉木图勃列日涅夫广场（今共和国广场）组织和平抗议示威，至当晚抗议活动参与人数超过2万多人。

哈萨克青年要求苏联当局不得违反列宁的民族政策，每一个民族都有权选出自己的领导人。

但苏联当局不仅没有理睬这些公民的合法抗议呼声，更是直接出动军警采取了武力驱散行动，造成了人员伤亡。当有学生和市民在第二天，即18日试图再次组织抗议活动时，武装军警再度使用了武力，并组织了由特工人员、军人和警察组成的团队，在全市范围内对参与抗议活动的人员进行了搜捕，共拘捕了8500余人（不包括未送入拘留设施而被军方卡车押送出城处理的人员）。

苏联当局在此后的许多年间，还对事件参与者进行了持续的迫害。

在哈萨克斯坦历史上，十二月事件被认为是哈萨克青年反对苏联极权主义和殖民政策的解放斗争，是一起伟大的历史事件。«杰勒托克桑事件»后，全国各大城市爆发抗议活动，并扩张至整个苏联，成为苏联解体的导火线。1991年12月，苏联正式解体，哈萨克斯坦宣布独立。

根据哈萨克斯坦政府的相关政策，所有因参与1986年'十二月事件'而被前苏联政府迫害并失学、失业的哈萨克斯坦公民，可通过向当地司法机构提供相关证明信息，并获得«平反证明»。相关的法律流程已经尽可能的进行了简化。



