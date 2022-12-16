12月16日—哈萨克斯坦共和国独立日

2022 年 12月 16 日 星期五 , 08:00

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 – 今天是哈萨克斯坦共和国独立日。30年前的今天，哈萨克斯坦共和国正式宣布独立。

哈萨克斯坦——这片从天山到里海的中亚大草原，自古以来就是游牧的哈萨克人古老的家园，也是整个突厥民族的神圣之地。

从公元前794年到公元1840年代，哈萨克民族及其祖先就一直生活在这片广袤的土地之上，15世纪的哈萨克汗国也在此建立。

尽管历史上，这片自由之民的栖息之地一度被入侵者占领并统治，但向往自由的人民对独立主权的追求与奋斗一刻也不曾停歇。

哈萨克人在这片热土上建立的第一个共和国——阿拉什自治共和国于1917年12月宣布独立。

1920年8月26日，苏维埃政府强行解散了当时的阿拉什自治国，并成立了吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国，5年后变更国名哈萨克自治社会主义共和国。1936年后又更名为哈萨克苏维埃社会主义共和国，正式成为苏联的加盟共和国之一。

1986年12月17~19日，为抗议苏联中央对哈萨克斯坦领导人选举程序的非法干预，无理由的非法撤销哈萨克斯坦最高领导人职务，干涉和破坏哈萨克斯坦的自治权，阿拉木图高校学生自发走上街头组织抗议游行，行使公民正当合法的权利，却遭到了当局的残酷镇压，史称杰勒托克桑事件（哈萨克语：Желтоқсан），又被称之为十二月事件。在哈萨克斯坦历史上，十二月事件被认为是哈萨克青年反对苏联极权主义和殖民政策的解放斗争，是一起伟大的历史事件。

1990年10月25日，哈萨克斯坦最高苏维埃通过了《主权宣言》。

1991年12月16日哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

独立伊始，哈萨克斯坦便得到土耳其、中国、美国等大国的率先承认，之后的几周之内世界绝大多数国家承认哈萨克斯坦的独立和主权，与我国建立了外交关系，哈萨克斯坦正式迈向世界政治舞台。

在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦采取了奉行平衡外交政策的原则，开始不断活跃于后苏联空间和国际社会。

哈萨克斯坦先后加入了独联体、欧洲-大西洋伙伴关系理事会、集安组织、欧安组织、上合组织、伊斯兰合作组织、突厥议会、北约和平伙伴关系会、欧亚经济联盟等国际组织。哈萨克斯坦还是联合国和其他国际组织成员国，是集体安全条约组织、欧亚经济联盟、上海合作组织成员国，是亚信会议的倡导者。

与此同时，在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦还顺利完成了迁都等历史性创举，走出了一条符合国情的发展道路。

首任总统纳扎尔巴耶夫以民族复兴为己任，重视发展经济，大力改善民生，为保障国家经济繁荣，社会稳定和人民安康作出了卓越贡献。其提出«光明大道»新经济计划，与正在实施的«2050发展战略»和国家发展«百步计划»一道，为我国跻身世界30强奠定了坚实的基础，指明了国家发展前进的方向。

独立以来，哈萨克斯坦在政治、经济、社会发展方面，取得了令人瞩目的发展成就。

经过30年的发展，哈萨克斯坦的经济总量较1991年增长了1.5倍，人均GDP增长超过12倍，居民实际收入增长3.3倍，贫困人口占比从1996年的34.6%降至2020年的5.3%，失业率从1994年的7.5%降至2020年的4.9%。

如今的哈萨克斯坦人均GDP已超过9000美元，已经成为了独联体第二大经济体，综合国力仅次于俄罗斯，属于中高收入国家。

哈萨克斯坦全国人口从1991年的1650万人增长至1900万人，实际增加了250万人，人均预期寿命超过71岁。

来自外国的直接经济投资额，在30年间超过了3700亿美元。

30年来，哈国累计建设了1.3万公里公路和2700公里铁路

哈萨克斯坦还成功的在首都努尔苏丹建立了中亚最大的国际金融中心——阿斯塔纳金融中心（AIFC）。

自2015年立项，并于2018年正式建立以来，阿斯塔纳国际金融中心以其独特的能力，将中亚、高加索、欧亚经济联盟、中国西部、蒙古、中东和欧洲国家的经济连接在了一起，并不断的朝着成为中亚地区乃至整个后苏联地区的主要金融关系和技术中心的方向迈进。

哈萨克斯坦不仅拥有丰富的自然资源和较雄厚的工业基础，也是世界主要粮食出口国之一。

在继承和延续了首任总统道路的哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统带领下，哈萨克斯坦正在有序的开展政治改革，不断提升国家民主化体制建设，推动公民社会发展，促进国民经济，提高女性和年轻人群体的参政议政水平，完善国家治理体系，坚持依法治国，大力发展经济。

通过健全法律制度，消除商业壁垒，提供政府支持，确保哈萨克斯坦在全球营商环境排名中进入前25名。

得益于建立市场经济体制和融入全球经济，今天的哈萨克斯坦经济社会呈现可持续和稳定发展的特点，不仅已成为全球发展中的新兴经济体，亦是全球发展最快的国家之一，并逐渐成为区域性强国，不断向着成为全球前30位发达国家的目标迈进。

新形势下，哈萨克斯坦开启向新的经济增长模式转型的进程，致力于建设发达的基础设施和强大的地区经济。通过提高本国经济自给自足水平，促进多元化发展，定向吸引投资，大力推动出口，全面发展私营经济，推动国家经济结构发生根本改变。哈萨克斯坦正在积极落实国家中期发展战略文件，确保国家经济步入高质量可持续增长轨道，不断提高民生福祉。

主权独立曾经是哈萨克民族的百年梦想，而在今天，捍卫国家主权与独立更是哈萨克斯坦国家政策的核心目标。

独立日不仅是哈萨克斯坦的国家节日，也是侨居世界各地的哈萨克人共同的节日。