哈通社12月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 12月 16 日 星期五 , 07:00

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 哈通社为各位读者总结12月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月16日，星期五

12月16日是阳历一年中的第350天 （闰年第351天） ，离全年的结束还有15天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦独立日 1991年12月16日哈萨克斯坦宣布独立，该日为哈萨克斯坦独立日。1991年纳扎尔巴耶夫总统签署《哈萨克国家独立法案》1990年10月25日哈萨克斯坦最高苏维埃通过了《主权宣言》，1991年12月16日哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1986年 戈尔巴乔夫以腐败为理由，解除库纳耶夫党内一切职务，哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记被俄罗斯人科尔宾取代。阿拉木图年轻人对此不满，引发大范围抗议活动，史称杰勒托克桑事件。

1991年 哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》。

1991年 哈通社向全世界宣布哈萨克斯坦独立。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统接受欧盟驻哈萨克斯坦代表罗伯特•克雷默提交全权证书。

1996年 阿拉木图市举行独立日纪念碑揭幕仪式。

1997年 哈萨克斯坦央行发行阿吾艾佐夫诞辰100周年纪念币。

2000年 阿拉木图市举行阿布莱汗纪念碑揭幕仪式。

2004年 塞梅市举行卡班拜勇士纪念碑揭幕仪式。

2009年 哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使馆举行纳扎尔巴耶夫总统《哈萨克斯坦之路》亚美尼亚语版首发仪式。

2011年 谷歌搜索引擎祝贺哈萨克斯坦独立20周年。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席独立25周年纪念碑揭幕仪式。

2017年 哈萨克斯坦驻俄罗斯联邦大使馆在莫斯科举行独立日庆典招待会。