《纽约时报》超1100名员工签名罢工一天，40多年来首次

哈通社/阿斯塔纳/12月8日--据路透社报道，因未能就合同与公司方达成协议，美国《纽约时报》1100多名员工在当地时间8日罢工一天。报道称，这是40多年来《纽约时报》的首次罢工事件。《纽约时报》8日也发布题为«《纽约时报》工会开始一天罢工»的文章称，证实此消息。

环球网援引路透社消息报道称，2021年3月双方合同到期后，纽约时报公司和工会方举行了约40次谈判，但未能就工资、员工健康和退休福利以及其他问题上达成协议。纽约时报工会代表该新闻集团的新闻编辑部、广告和其他部门的约1450名员工，有1100多名员工签署了本次24小时罢工的承诺书。

该媒体称，在当地时间7日晚一份声明中，工会方指责公司方在谈判中缺乏诚意。工会在宣布罢工时称，«他们提出的工资仍然不能满足当前经济形势，远远落后于通货膨胀和美国的平均工资增长速度。»

路透社称，针对此次罢工事件，纽约时报公司发表了声明指责称，«令人失望的是，在我们没有陷入僵局的时候，他们却采取了如此极端的行动。»

报道还称，此次24小时罢工是《纽约时报》员工自上世纪80年代初以来首次参与罢工。此外，美国多个企业目前也出现劳工运动，亚马逊、星巴克和苹果等公司的员工正组织起来，对抗他们所说的«不公平劳工措施»。



