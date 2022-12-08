《纽约时报》超1100名员工签名罢工一天，40多年来首次

2022 年 12月 8 日 星期四 , 16:50

哈通社/阿斯塔纳/12月8日--据路透社报道，因未能就合同与公司方达成协议，美国《纽约时报》1100多名员工在当地时间8日罢工一天。报道称，这是40多年来《纽约时报》的首次罢工事件。《纽约时报》8日也发布题为«《纽约时报》工会开始一天罢工»的文章称，证实此消息。

环球网援引路透社消息报道称，2021年3月双方合同到期后，纽约时报公司和工会方举行了约40次谈判，但未能就工资、员工健康和退休福利以及其他问题上达成协议。纽约时报工会代表该新闻集团的新闻编辑部、广告和其他部门的约1450名员工，有1100多名员工签署了本次24小时罢工的承诺书。