11月9日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 9 日 星期三 , 19:19

2022 年 11月 9 日 星期三 , 19:19

11月9日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月9日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.73 （+1.54坚戈），外汇交易总额为1.2356亿美元（-1177万美元）。交易过程中，最低报价为1: 463.50坚戈，最高报价为1: 468.25坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6381（+0.0054坚戈），外汇交易总额为3.17亿卢布（-1.88亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6300坚戈，最高报价为1: 7.6500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.4000（+0.3753坚戈），外汇交易总额100万元（-1370万）。交易过程中，最低报价为1: 64.1400，最高报价为1:64.5000 坚戈。