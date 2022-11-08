11月8日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 8 日 星期二 , 19:20

2022 年 11月 8 日 星期二 , 19:20

11月8日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月8日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有20个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.19 （-0.20坚戈），外汇交易总额为1.3533亿美元（+4832.9万美元）。交易过程中，最低报价为1: 461.00坚戈，最高报价为1: 465.60坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6327（+0.0733坚戈），外汇交易总额为5.06亿卢布（-7.63亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6200坚戈，最高报价为1: 7.6450坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.0247（-0.1429坚戈），外汇交易总额1470万元（+1082万）。交易过程中，最低报价为1: 63.9500，最高报价为1:64.1000 坚戈。