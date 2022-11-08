哈通社11月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 11月 8 日 星期二 , 07:00

2022 年 11月 8 日 星期二 , 07:00

哈通社11月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/11月8日 -- 哈通社为各位读者总结11月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月8日，星期二

11月8日是阳历一年中的第312天（闰年是第313天），离全年的结束还有53天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦统计日 每年的11月8日被定为哈萨克斯坦统计日，该节日旨在纪念1920年哈萨克斯坦首个统计机构成立。

世界质量日 世界质量日以每年11月第二个星期四庆祝。世界各地的质量专业人士将齐聚一堂，通过举办一系列活动，以提升全球的质量意识，促进质量事业的发展与繁荣。

国际城市建筑日 国际城市建筑日于1949年设定，该节日旨在发展城市建筑并为人们带来更多舒适和便利。

国际放射日 1895年11月8日，威廉.康拉德.伦琴博士发现«X射线»，这一天就是«国际放射日»。

吉尔吉斯斯坦政治镇压牺牲者纪念日 吉尔吉斯斯坦议会2008年通过决议，并定11月8日为政治镇压牺牲者纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 阿拉木图哈萨克国立大学举行成立60周年活动，并在主教学楼前设立了著名科学家阿尔法拉比的纪念碑。

1997年 根据总统令，哈萨克斯坦移民和人口管理机构成立。

2000年 位于巴黎的联合国教科文组织总部举行«突厥斯坦日»。

2004年 哈萨克斯坦代表团出席在伦敦举行的World Travel Market-2004旅游展。

2009年 哈萨克斯坦驻日本大阪荣誉使馆举行开馆仪式。

2011年 哈萨克斯坦民族和睦大会企业家协会成立。

2016年 日本东海大学授予纳扎尔巴耶夫总统名誉博士学位。

2017年 哈萨克斯坦代表团出席在葡萄牙首都里斯本举行的2017全球网络峰会。

2018年 题为《未来大学：数字化和学术传统》的欧盟与中亚国家大学校长论坛在塔勒德库尔干市七河国家大学举行。

2018年 主题为 «发展哈萨克斯坦和俄罗斯旅游业的新方法和新趋势»的哈俄旅游展在北哈州开幕。

2019年 哈萨克国际通讯社（哈通社）与韩国联合通讯社（韩联社）领导人在韩国首尔举办的第十七届亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）大会框架下举行了双边会晤，并签署了新的合作备忘录。

2021年 哈萨克斯坦第三次全国人口普查工作正式结束。