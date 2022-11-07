11月7日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 7 日 星期一 , 19:23

2022 年 11月 7 日 星期一 , 19:23

11月7日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月7日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月7日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.39 （-0.10坚戈），外汇交易总额为8701万美元（-3605.9万美元）。交易过程中，最低报价为1: 463.40坚戈，最高报价为1: 465.15坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5594（+0.0692坚戈），外汇交易总额为12.69亿卢布（+10.18亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5000坚戈，最高报价为1: 7.6100坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.1676（+0.1909坚戈），外汇交易总额388万元（-3930万）。交易过程中，最低报价为1: 64.0500，最高报价为1:64.2700 坚戈。