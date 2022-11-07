哈通社11月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/11月7日--哈通社为各位读者总结11月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月7日，星期一

11月7日是阳历一年中的第311天（闰年是第312天），离全年的结束还有54天。

世界各国/地区节日

国际科学与和平周 «国际科学与和平周»指每年11月11日所属的那一周，1988年由联合国大会决议通过。在这一周里，各成员国要举行相关活动，以宣传科技在保持世界和平和社会发展中所起的重要作用，为争取和平的国际环境而努力。 非洲信息日 根据1977年11月7-11日期间在乌干达首都坎帕拉举行的非洲联盟成员国信息部会议上通过决议，定11月7日为非洲信息日。

俄罗斯军事荣誉日 每年的11月7日为俄罗斯军事荣誉日，该节日旨在纪念苏联政府在红场上举行的十月革命胜利24周年盛大的阅兵式举行日（1941）。 吉尔吉斯斯坦信息文化出版日 每年11月7日为吉尔吉斯斯坦信息文化出版日，该节日旨在纪念1924年11月7日«Erkintoo»报（现：Kyrgyztuusu报）首次出版日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年 俄罗斯历史性事件«十月革命»爆发。

1931年 无线广播首次在卡拉干达州播出。

1934年 歌剧《克兹吉别克（Қыз Жібек）》首映在哈萨克国立歌剧和芭蕾舞剧院举行。

2000年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、吉尔吉斯斯坦前总统阿卡耶夫签署关于建立中亚大学的国际协议。中亚大学总部位于霍罗格，并在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦设有分部。

2013年 «哈萨克斯坦 - 新丝绸之路»第二届国际运输与物流商业论坛在阿斯塔纳举行。

2014年 中国政府出资在北京成立丝路基金，基金将向«一带一路»沿线国家的基建、开发、产业合作等项目提供融资。

2015年 阿拉木图举行苏联英雄包尔江•莫穆什吾勒半身像揭幕仪式。

2016年 爱沙尼亚共和国和不丹王国成为阿斯塔纳公务员中心成员。

2019年 英国记者戈弗雷·利亚斯于1956年在伦敦出版的«Kazak Exodus»一书被捐赠给位于阿拉木图的共和国学术中心珍本图书博物馆。



