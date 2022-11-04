11月4日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 4 日 星期五 , 19:17

2022 年 11月 4 日 星期五 , 19:17

11月4日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月4日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.49 （+0.62坚戈），外汇交易总额为1.2306亿美元（+1508万美元）。交易过程中，最低报价为1: 463.36坚戈，最高报价为1: 466.80坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.4902（+0.0075坚戈），外汇交易总额为2.5150亿卢布（-10.78亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.4900坚戈，最高报价为1: 7.5200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:63.9767（+0.8327坚戈），外汇交易总额4318万元（+3008万）。交易过程中，最低报价为1: 63.7700，最高报价为1:64.1000 坚戈。