哈通社11月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 哈通社为各位读者总结11月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月30日，星期三

这一天是公历一年中的第334天（闰年第335天），离全年结束还有31天。

世界各国/地区节日

巴巴多斯独立日 巴巴多斯是位于加勒比海与大西洋边界上的独立的岛屿国家，是西印度群岛最东端的岛屿，首都布里奇顿。巴巴多斯于1966年11月30日独立，是英联邦成员。

国际信息保护日 1988年美国计算机协会（Associationfor Computing Machinery，ACM）将11月30日公布为国际信息安全日。该节日旨在提醒用户保护计算机和存于其中的所有信息的重要性。

也门独立日 也门共和国，简称也门，为西南亚国家，阿拉伯海和红海边缘，与阿曼和沙特阿拉伯接壤。1967年英国撤出，南也门人民共和国成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年哈萨克斯坦国家图书馆举行《哈萨克毡房》纪念书刊介绍仪式。

2007年哈萨克斯坦司法部和立法研究所共同举行《哈萨克斯坦宪法-国家稳定和发展的基础》。

2010年白俄罗斯举行主题为《哈萨克斯坦-白俄罗斯：伟大胜利-同一个记忆》的图片展。

2011年阿拉木图市成为第28届大冬会举办城市。

2012年阿斯塔纳将突厥世界文化首都之名转交给土耳其埃斯基谢希尔市。

2012年哈萨克斯坦驻土耳其大使馆在首任总统日之际举行科学实践会议。

2013年德国德累斯顿市举行«哈萨克斯坦经济日»。

2014年哈萨克斯坦著名摔跤运动员贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫获得世界摔跤协会颁发的《世界最佳摔跤运动员》奖。

2015年纳扎尔巴耶夫总统发表题为《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》的国情咨文。

2015年《哈萨克斯坦1992年代邮票展》在阿斯塔纳举行。

2015年哈萨克斯坦央行正式发行面值20000坚戈的纸币。

2015年哈萨克斯坦各州青年代表出席在保加利亚举行的世界青年论坛。

2016年哈萨克斯坦仲裁庭在阿斯塔纳成立。