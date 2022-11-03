11月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 3 日 星期四 , 19:21

2022 年 11月 3 日 星期四 , 19:21

11月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月3日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 463.87 （+3.23坚戈），外汇交易总额为1.0798亿美元（-7013万美元）。交易过程中，最低报价为1: 461.00坚戈，最高报价为1: 466.80坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.4827（-0.0008坚戈），外汇交易总额为13.3亿卢布（+4.36亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.4300坚戈，最高报价为1:7.5100坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:63.1440（-0.0196坚戈），外汇交易总额1310万元（-500万）。交易过程中，最低报价为1: 63.0200，最高报价为1:63.3000 坚戈。