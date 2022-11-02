11月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 2 日 星期三 , 19:16

2022 年 11月 2 日 星期三 , 19:16

11月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月2日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月2日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有22个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 460.64 （-5.16坚戈），外汇交易总额为1.7811亿美元（+415.4万美元）。交易过程中，最低报价为1: 459.00坚戈，最高报价为1: 462.50坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.4835（-0.0878坚戈），外汇交易总额为8.93亿卢布（+5660.3万卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.4650坚戈，最高报价为1:7.5000坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:63.1636（-0.7587坚戈），外汇交易总额1810万元（+310万）。交易过程中，最低报价为1: 63.1000，最高报价为1:63.2300 坚戈。