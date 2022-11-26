哈通社11月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 11月 26 日 星期六 , 07:00

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 哈通社为各位读者总结11月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月26日，星期六

11月26日是阳历一年中的第330天（闰年是第331天），离全年的结束还有35天。

世界各国/地区节日

世界信息技术日 该节日是信息技术和计算机专业人士的假期。于1988年由国际信息化学院发起下设立。

蒙古共和国成立日 蒙古国政府1924年11月26日正式宣布蒙古人民共和国正式成立。1992年1月22日哈萨克斯坦与蒙古国正式建立外交关系。

抗肥胖日 每年的11月26日是印度和阿拉伯国家的抗肥胖日，节日旨在提醒人们肥胖对人体的危害性，并呼吁让更多人关注肥胖问题。

鞋匠日 每年的11月26日为鞋匠日，该日为鞋匠和设计师们的共同节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 纳扎尔巴耶夫总统成为铁穆尔套市荣誉市民。

1993年 南哈州托列毕县举行托列毕官纪念碑揭幕仪式。

1994年 哈萨克斯坦新闻俱乐部成立。

2007年 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫的著作《阳光和阴影》发布仪式在阿斯塔纳举行。

2009年 克孜勒奥尔达文化日在阿斯塔纳举行。

2010年 欧安组织人权维度审查会议在阿斯塔纳举行。

2012年 挪威首都奥斯陆举行哈萨克斯坦电影日。

2017年 《纳扎尔巴耶夫传记》阿塞拜疆语版剪彩仪式26日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。