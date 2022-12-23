今年11月哈萨克斯坦民众共购买2500根金条

2022 年 12月 23 日 星期五 , 14:46

哈通社/阿斯塔纳/12月23日 – 据哈萨克斯坦央行统计，2022年11月份，哈萨克斯坦公民从二级银行和个别非银行兑换处购买黄金81.6公斤（2516根金条）。

据悉，哈萨克斯坦央行2017年启动了民间黄金交易计划。截至目前，共出售金条110 591根，总重量3.76吨。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的26%（28 389根）。其次是5克金条（24 082根，即22%）和20克金条（22 721根，即20%）。100克金条的交易量为22 573根（12%），50克金条为12 826根（12%）。

全国黄金交易最活跃的三个城市分别是阿拉木图、阿斯塔纳和阿特劳。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行兑换机构以当日支付的方式从民间回购金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

自从启动民间黄金交易计划以来，二级银行和个别非银行兑换处共回购金条17 999根，总重量453公斤，占售出金条总量的16,3%。

目前，可以在二级银行，以及个别非银行兑换处进行金条买卖。