11月1日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 1 日 星期二 , 19:27

2022 年 11月 1 日 星期二 , 19:27

11月1日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月1日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月1日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有22个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.80 （-2.43坚戈），外汇交易总额为1.7395亿美元（-5.8万美元）。交易过程中，最低报价为1: 462.50坚戈，最高报价为1: 467.90坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5713（-0.0113坚戈），外汇交易总额为8.36亿卢布（+4956.1万卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5500坚戈，最高报价为1:7.5900坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:63.9223（+0.0392坚戈），外汇交易总额1500万元（+1137万）。交易过程中，最低报价为1: 63.5600，最高报价为1:64.0700 坚戈。