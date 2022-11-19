哈通社11月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 11月 19 日 星期六 , 07:00

2022 年 11月 19 日 星期六 , 07:00

哈通社11月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 哈通社为各位读者总结11月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月19日，星期六

11月19日是阳历一年中的第323天（闰年是第324天），离全年的结束还有42天。

世界各国/地区节日

国际男人节 国际男人节是国际上每年举行的庆祝男性作出的贡献的纪念日，通常设立在11月19日。该活动由托马斯·奥斯特于1992年2月7日创办，并于1999年在特立尼达和多巴哥重启。马耳他是庆祝国际男人节最久的国家，自从1994年2月7日来从未间断。

国际女企业家日 每年11月16日为国际女企业家日。自2014年开始庆祝。该节日由美国作家、宠物相关企业创始人温迪·戴蒙德发起下设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2006年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成为伊斯兰合作组织成员国最佳20所大学之一。

2010年 古米洛夫欧亚国立大学开设全国首个高等教育机构数据中心（Data center）。

2012年 哈萨克斯坦首次成立隶属教育和科学部的全国学生会。

2014年 哈萨克斯坦首个即时通信应用程序«iTys»正式上线。

2017年 著名导演阿罕•萨塔耶夫的电影作品《Districts》（Районы）荣获巴塞罗那电影节最佳摄影奖。