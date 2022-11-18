11月18日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 18 日 星期五 , 19:11

2022 年 11月 18 日 星期五 , 19:11

11月18日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月18日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月18日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 459.50 （+0.88坚戈），外汇交易总额为8430.6万美元（-4699.3万美元）。交易过程中，最低报价为1: 458.00坚戈，最高报价为1: 462.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6032（+0.0185坚戈），外汇交易总额为23.03亿卢布（+9.7亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5825坚戈，最高报价为1: 7.6500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.3750（+0.1300坚戈），外汇交易总额1450万元（-10万元）。交易过程中，最低报价为1: 64.2500，最高报价为1:64.4800 坚戈。