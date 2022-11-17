11月17日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 17 日 星期四 , 19:20

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11月17日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月17日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有23个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 458.62 （-0.74坚戈），外汇交易总额为1.3130亿美元（+5408.4万美元）。交易过程中，最低报价为1: 456.50坚戈，最高报价为1: 460.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.5847（-0.0211坚戈），外汇交易总额为13.33亿卢布（+1.32亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5700坚戈，最高报价为1: 7.6200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.2450（-0.6149坚戈），外汇交易总额1460万元（-2131.5万元）。交易过程中，最低报价为1: 63.9600，最高报价为1:64.5300 坚戈。