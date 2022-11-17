哈通社11月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2022 年 11月 17 日 星期四 , 07:00

2022 年 11月 17 日 星期四 , 07:00

哈通社11月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 -- 哈通社为各位读者总结11月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月17日，星期四

11月17日是阳历一年中的第321天 （闰年第322天） ，离全年的结束还有44天。

世界各国/地区节日

世界学生节 世界学生节也被称为国际学生日。是全世界学生的节日。每年的11月17日，世界各地的学生都会组织集会，呼吁和平、民主、反战。

阿塞拜疆民族复兴日 每年11月17日为阿塞拜疆民族复兴日，该节日旨在纪念1988年在巴库列宁广场举行的抗议游行。

世界早产日 世界卫生组织（WHO）报告显示，全球每年约出生1500多万早产儿 ，其中，中国每年早产儿出生率约为10%。相关专家预计，随着二胎政策的放开，中国在迎来新一轮生育高峰的同时，由于新生儿基数的变大，再加上拼二胎的高龄孕妇早产发生率更高，早产儿的数量或将在未来的1-2年出现阶段性增加。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1837年 伊萨泰与马哈姆别特带领的起义军同贾斯霍斯塔汗军队发生冲突。

1998年 哈萨克斯坦公民党成立。

2004年 中哈合作委员会就海关合作问题在北京举行委员会会议。

2005年 为了纪念西班牙伟大作家米格尔•德•塞万提斯的著作《堂吉诃德》400周年，阿斯塔纳举行西班牙文化日。

2011年 纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦之路》阿塞拜疆语版介绍会在巴库市阿塔图尔克中心举行。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府召开2017阿斯塔纳世博会相关会议。

2017年 四届国际象棋世界冠军、哈萨克斯坦国际象棋大师迪娜拉•萨德瓦哈索娃成为联合国儿童基金会（UNICEF）国家级亲善大使。