11月16日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 16 日 星期三 , 19:24

2022 年 11月 16 日 星期三 , 19:24

11月16日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月16日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月16日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 459.36 （-1.43坚戈），外汇交易总额为7721.5万美元（-7851.5万美元）。交易过程中，最低报价为1: 458.30坚戈，最高报价为1: 460.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6058（-0.0102坚戈），外汇交易总额为12亿卢布（+2.66亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.5900坚戈，最高报价为1: 7.6180坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.8599（-0.3140坚戈），外汇交易总额3591.5万元（20万元）。交易过程中，最低报价为1: 64.8500，最高报价为1:64.8600 坚戈。