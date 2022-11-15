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11月15日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 15 日 星期二 , 19:23
11月15日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
2022 年 11月 15 日 星期二 , 19:23

11月15日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月15日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月15日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有23个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 460.79 （+0.90坚戈），外汇交易总额为1.55亿美元（+716.7万美元）。交易过程中，最低报价为1: 459.00坚戈，最高报价为1: 463.50坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6160（-0.0109坚戈），外汇交易总额为9.34亿卢布（-4.08亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6000坚戈，最高报价为1: 7.6350坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:65.1739（-0.1840坚戈），外汇交易总额3571.5万元（2111.5万元）。交易过程中，最低报价为1: 65.1700，最高报价为1:65.4500 坚戈。

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