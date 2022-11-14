11月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 14 日 星期一 , 19:27

2022 年 11月 14 日 星期一 , 19:27

11月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月14日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月14日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 459.89 （-2.06坚戈），外汇交易总额为1.48亿美元（-8229.6万美元）。交易过程中，最低报价为1: 457.80坚戈，最高报价为1: 461.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6269（-0.0322坚戈），外汇交易总额为13.43亿卢布（+4.62亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6008坚戈，最高报价为1: 7.6550坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:65.3579（+0.4979坚戈），外汇交易总额1460万元。交易过程中，最低报价为1: 65.3000，最高报价为1:65.3600 坚戈。