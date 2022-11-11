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11月11日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 11 日 星期五 , 19:16
11月11日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
2022 年 11月 11 日 星期五 , 19:16

11月11日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月11日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月11日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 461.95 （-6.78坚戈），外汇交易总额为2.3亿美元（+1.28亿美元）。交易过程中，最低报价为1: 458.40坚戈，最高报价为1: 467.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6591（+0.0140坚戈），外汇交易总额为8.8亿卢布（-2.04亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6149坚戈，最高报价为1: 7.6750坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.8600（+0.1003坚戈），外汇交易总额1460万元（-100万）。交易过程中，最低报价为1: 64.7500，最高报价为1:64.9700 坚戈。

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