11月10日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

2022 年 11月 10 日 星期四 , 19:18

2022 年 11月 10 日 星期四 , 19:18

11月10日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月10日坚戈兑换外币平均汇率结果。

有21个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 468.73 （+3.00坚戈），外汇交易总额为1.0288亿美元（-2067.9万美元）。交易过程中，最低报价为1: 465.50坚戈，最高报价为1: 471.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1: 7.6451（+0.0070坚戈），外汇交易总额为10.84亿卢布（+7.66亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:7.6000坚戈，最高报价为1: 7.6625坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:64.7597（+0.3597坚戈），外汇交易总额1560万元（+1460万）。交易过程中，最低报价为1: 64.5700，最高报价为1:64.8900 坚戈。