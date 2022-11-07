11月10日被定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日

2022 年 11月 7 日 星期一 , 10:32

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11月10日被定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日

哈通社/阿斯塔纳/11月7日—哈萨克斯坦政府里阿里汗·斯马伊洛夫日前签署《关于对2017年10月31日签署的<哈萨克斯坦共和国节假日列表>第689号政府决议进行补充和修改》的政府决议。

根据决议，11月10日被定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日。而此前定于5月17日庆祝的通信和信息化工作者节日被改称通信工作者日。

设立新的职业节日提议，是由哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部发起的。

目前，哈萨克斯坦数字化和信息技术领域员工总数超过15.5万名。

数字化转型是改善社会大众生活质量、促进生产力发展和提高经济竞争力的主要因素之一。如今，劳动力市场队信息技术专业人员的需求与日俱增。

据此前报道，今年，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数排名(UN Global e-Government Development Index)中位居第28名。

本决议自正式公布之日起生效。

【编译：阿遥】