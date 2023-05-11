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    哈萨克斯坦农业部长率团访问中国新疆，推动双边农产品贸易额达10亿美元/年

    2023 年 5月 11 日 星期四 , 08:51

    哈通社/阿斯塔纳/5月11日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，叶尔波勒·卡拉舒科夫部长近日对中国新疆地区进行了工作访问。期间，他会见了中国共产党中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞。双方一致认为，哈中两国农产品贸易额有望达到10亿美元/年。

    目前，新疆占哈萨克斯坦对华贸易的40%以上，截至2022年底，这一数字已达到3.82亿美元。叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，哈萨克斯坦非常重视扩大双边农业合作和增加农产品互相供应，尤其是考虑到中国对有机和生态农产品的消费需求正在不断增长。

    他表示，哈萨克斯坦准备恢复向中国供应冷冻肉类，并开始出口冷藏肉类和鱼类制品、禽肉和副产品、猪肉、鸡蛋、羊肉等商品。但是，由于中方采取的临时兽医限制，出口潜力受到了阻碍。尽管哈萨克斯坦拥有维持动物健康的必要资源并得到了世界动物卫生组织专家团队的认可，但现有的双向限制实践导致了贸易壁垒，这些壁垒已经持续多年。叶尔波勒·卡拉舒科夫认为，是时候重新审视低效率的贸易方式，缩短兽医和植物检疫要求的协调时间。

    此外，中国市场对哈萨克斯坦粮食也有着很大的兴趣。目前有潜力将年出口量增加到100万吨或更高。叶尔波勒·卡拉舒科夫指出，将豆类以及油粕加入到向新疆出口的产品清单中将有助于增加两国贸易。

    会议结束时，双方同意成立农工综合体合作发展工作组，在所有优先领域进行互动，包括消除国家间相互贸易壁垒。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    外交 农业 哈萨克斯坦与中国 粮食 新疆 贸易 进出口
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